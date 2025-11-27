Ülkü Ocakları Nazilli'de Gençlere Madde Bağımlılığı Uyarısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ülkü Ocakları'nın seminerinde gençlere madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:30
Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı koordinesinde Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" seminerinde gençlere madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları aktarıldı.

Etkinlikte gençlere bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri detaylı olarak anlatılırken, zararlı alışkanlıklardan korunma stratejileri de paylaşıldı. Seminer, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

"Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen Madde Bağımlılığı ile Mücadele seminerimizde, gençlerimizi bilinçlendirmek ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak adına önemli bir adım attık. Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı ve güçlü bir nesil olarak yetişmesi için bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz"

