Dampınar Camii'nin Tadilatı Tamamlandı — Germencik’te İbadete Açıldı

Dampınar Camii'nin Tadilatı Tamamlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yer alan Dampınar Camii'nin iç ve dış tadilat çalışmaları tamamlandı. Yenileme çalışmaları sonucu cami yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Çalışmalar ve Son Durum

Çalışmalar, Germencik Müftülüğü koordinesinde yürütüldü ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede tamamlandı. Bakım ve onarım sürecinde hem iç mekânda hem de dış cephede gerekli düzenlemeler yapılarak ibadet ortamının daha sağlıklı ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

Toplumsal Destek ve Teşekkür

Tadilatın tamamlanmasıyla mahalle sakinleri camiyi daha huzurlu bir ortamda kullanma imkânı buldu. Germencik Müftülüğü tarafından yapılan paylaşımda, çalışmalara katkı sunan hayırsever vatandaşlara teşekkür edildi ve birlik ile beraberlik içinde gerçekleştirilen bu tür girişimlerin önemi vurgulandı. Müftülük yetkilileri, ibadethanelerin bakım ve onarımına yönelik desteklerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BULUNAN DAMPINAR CAMİİ’NİN İÇ VE DIŞ TADİLAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.