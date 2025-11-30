Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düştü, hayatını kaybetti

Bursa'da Uludağ Milli Parkı’nda kaybolan iki çocuktan biri, yapılan arama çalışmaları sonucu yüksekten düşerek başını sert zemine çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Diğer çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın seyri ve arama-kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, iki çocuk saat 14.00 sıralarında Balaban Deresi üzerinden Uludağ Milli Parkı istikametine çıktıktan kısa süre sonra kayboldu. Saat 15.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan düşme ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, zorlu dere yatağı ve sarp arazide uzun süreli arama çalışması yürüttü. Ekipler saat 19.30'da çocuklara Balaban Deresi kıyısında ulaştı.

Bulunan çocukların durumu

Ekiplerin olay yerinde yaptığı tespitlere göre, Şahin Öztop (16) yüksekten düşerek başını sert zemine çarpmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin Öztop hayatını kaybetti. Yetkililer acı haberi aileye iletti.

Olayda yaralanan Alperen Nar ise ilk müdahalenin ardından sedye ile dere yatağından tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Alperen Nar, ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BURSA’DA İKİ GENÇ, SAAT 14.00 SIRALARINDA BALABAN DERESİ ÜZERİNDEN ULUDAĞ MİLLİ PARKI İSTİKAMETİNE ÇIKTIKTAN BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU. SAAT 15.30’DA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE DÜŞME VAKASI İHBARI ULAŞTI VE BÖLGEYE ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.