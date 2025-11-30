Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Uludağ Milli Parkı’nda kaybolan iki çocuktan 16 yaşındaki Şahin Öztop, düşerek başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi; diğer çocuk Alperen Nar hastanede tedavi altında.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:39
Bursa'da Uludağ Milli Parkı’nda kaybolan iki çocuktan biri, yapılan arama çalışmaları sonucu yüksekten düşerek başını sert zemine çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Diğer çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın seyri ve arama-kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, iki çocuk saat 14.00 sıralarında Balaban Deresi üzerinden Uludağ Milli Parkı istikametine çıktıktan kısa süre sonra kayboldu. Saat 15.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan düşme ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, zorlu dere yatağı ve sarp arazide uzun süreli arama çalışması yürüttü. Ekipler saat 19.30'da çocuklara Balaban Deresi kıyısında ulaştı.

Bulunan çocukların durumu

Ekiplerin olay yerinde yaptığı tespitlere göre, Şahin Öztop (16) yüksekten düşerek başını sert zemine çarpmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin Öztop hayatını kaybetti. Yetkililer acı haberi aileye iletti.

Olayda yaralanan Alperen Nar ise ilk müdahalenin ardından sedye ile dere yatağından tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Alperen Nar, ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

