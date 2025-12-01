Uludağ'da Kar 10 Santimetreye Yaklaştı: Zirve Beyaza Büründü

Uludağ’da dün geceden beri süren kar yağışıyla kar örtüsü artıyor; son 24 saatte metrekareye 28,3 kilogram yağış düştü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:09
Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Zirvede Beyaz Örtü

Uludağ’ın zirvesi, dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Son 24 saatte metrekareye 28,3 kilogram yağış düşen Uludağ’da, otel ve telesiyej elemanlarının hummalı kar temizleme çalışmaları kameralara yansıdı.

Yağışın gecikmesiyle sezonun halen açılamadığı Uludağ’da yılbaşı öncesi yağan kar, ziyaretçilerin yüzünü güldürdü.

Karla birlikte zirveye gelen vatandaşlar ve çalışanlar, "Çok güzel bir atmosfer oluştu. Uzun zamandır bekleniyordu ancak bugüne nasipmiş. Bence herkesin Uludağ’a gelip görmesi gerekiyor. Umarım güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Ulaşım ve Karla Mücadele

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollardaki kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

