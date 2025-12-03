Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi

Güneşin etkisiyle kar örtüsünde hızlı erime

Uludağ’ın zirvesinde 1 Aralık’ta 10 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, güneşin etkisiyle 6 santimetreye kadar geriledi.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’da kar örtüsü, güneşin sıcak yüzünü göstermesiyle santim santim eridi. Aralık ayının ilk gününde ölçülen yüksek değer, iki gün içinde belirgin şekilde düştü.

Yılbaşı ve sezon hazırlıklarının yapıldığı bölgede hava tahminlerine göre hafta sonuna kadar gece sıcaklıklarının 2 derece, gündüzleri ise 10 derece olması bekleniyor.

Hafta sonu bölgeye kar yağışı bekleniyor; kar yağışı beklenen düzeyde olup pistler kayağa elverişli olursa sezonun 15 Aralık’ta açılacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla kar kalınlığının yeniden yükselmesi bekleniyor.

