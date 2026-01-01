DOLAR
Uludağ'da Karlar Altında İki 'Evet': 2025'in Sonu ve 2026'nın İlk Evlilik Teklifi

Uludağ'da yeni yıl gecesinde iki romantik an: 2025'in son dakikalarında ve 2026'nın ilk saatlerinde karlar altında iki evlilik teklifi yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:36
Uludağ'da Karlar Altında İki 'Evet': 2025'in Sonu ve 2026'nın İlk Evlilik Teklifi

Uludağ'da Karlar Altında İki "Evet"

Kış turizminin gözdesi Uludağ, 2026 yılının ilk saatlerinde romantizmin doruğa çıktığı anlara sahne oldu. Yeni yıl coşkusunun yaşandığı zirvede, biri 2025’in son, diğeri 2026’nın ilk evlilik teklifi olmak üzere iki ayrı sürpriz karlar altında unutulmaz anlar yarattı.

2026 yılının ilk evlilik teklifi Uludağ’da

Genç iş insanı Halil Şirinbaş, uzun süredir planladığı evlilik teklifini 2026 yılının ilk dakikalarında, bembeyaz karlarla kaplı Uludağ'da gerçekleştirdi. Hayatını birleştirmek istediği Züleyha Eratıcı için hazırladığı sürpriz, yeni yılın ilk anlarında duygusal görüntülere sahne oldu.

Karlar altında "Evet" yankılandı

Zirvenin dondurucu soğuğuna rağmen sevginin sıcaklığı hissedildi; Halil Şirinbaş diz çökerek Züleyha Eratıcı'ya evlilik teklif etti. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Eratıcı'nın "Evet" cevabı, çevredeki tatilcilerin alkışlarıyla karşılık buldu. Böylece çift, 2026 yılının ilk evlilik teklifi olarak kayıtlara geçti.

2025’in son evlilik teklifi de Uludağ’dan

Yeni yıla dakikalar kala yaşanan bir diğer romantik an ise 2025 yılının son evlilik teklifi oldu. Rafet, karlar altında hayatını birleştirmek istediği Elif'e sürpriz bir teklif yaparak unutulmaz bir an yaşattı. Teklifin ardından mikrofon uzatılan Elif, duygularını "Çok mutluyum. Karlar altında evlilik teklifi almak hayalimdi" sözleriyle dile getirdi.

Yeni yılın ilk müjdeleri zirveden

Biri 2025'in sonu, diğeri 2026'nın başı olarak kayda geçen bu anlar, Uludağ'daki tatilciler için de gecenin en özel sürprizleri oldu. Meşaleler, alkışlar ve kar taneleri eşliğinde yaşanan romantik anlar, "Aşk soğuğa meydan okur" dedirtti.

Halil Şirinbaş yaşadığı mutluluğu, "Yeni bir yıla, hayatımın en güzel ‘evet’i ile başlamak benim için bir hayaldi. Bu hayali Uludağ’ın eşsiz manzarasında gerçeğe dönüştürdük" sözleriyle anlattı.

Karlar altındaki bu anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Uludağ yeni yılın ilk saatlerinde aşkın adresi oldu. Biz de Züleyha Eratıcı–Halil Şirinbaş ve Elif–Rafet çiftlerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

