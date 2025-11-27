Uludağ'da Sucuk Verirken Ayının Saldırısına Uğradı — Bursa Sarıalan'da Tehlikeli Anlar

Uludağ'da Sucuk Verirken Ayının Saldırısına Uğradı

Bursa Sarıalan'da yerleşimlere inen ayılar ve tehlikeli besleme anları

Bursa'da kış uykusuna yatmayan ayılar, Uludağ eteklerindeki yerleşimlere inerek çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. Milli Park yetkilileri de hayvanlara her gün yiyecek bırakıp karınlarını doyurduklarını belirtti.

Olay, Sarıalan bölgesinde yaşandı. Yiyecek aramak için yerleşime gelen ayıları gören bir vatandaş, 'Sen de bendensin' diyerek sucuk vermek istedi. Uzaktan atmak yerine sucuğu eline alıp ayılara yedirmeye çalıştı.

Sucuğun kokusunu alan ayılardan biri aniden vatandaşın aracına doğru hamle yaptı. Ayının araca saldırmaya çalışması üzerine vatandaş panikleyip hızla olay yerinden uzaklaştı. O anları kayda alan görüntüler çevredeki kişilerde korku yarattı.

Olay sonrasında şahıs, yaptığının ne kadar yanlış ve tehlikeli bir davranış olduğunu anladığını bildirdi.

Yetkililer, yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve özellikle beslenmeye çalışılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Bu tür davranışların hem insan hem de hayvan güvenliği açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

