Uludağ'da UEDAŞ'ın 24 Saatlik Kar Nöbeti — Enerji İçin Beline Kadar Kar

Bursa’da etkili olan kar yağışıyla Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, UEDAŞ ekipleri bellerine kadar kar içinde 24 saat enerji nöbeti tutuyor.

Zorlu kış şartlarında saha çalışmaları

UEDAŞ, bölgede kesintisiz enerji sağlamak için tüm önlemleri aldı. Saha ekipleri ile teknolojik sistem ve donanımlar kullanılarak Güney Marmara’da enerji dağıtımının aksamaması için çalışmalar sürüyor.

Bölgedeki altyapıda 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğunda hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliği sağlanıyor. Oteller bölgesindeki havai hatların büyük bölümü yer altına alınarak şebeke güçlendirildi.

Gerçekleştirilen bakımlar sırasında ekiplerin bellerine kadar kara gömülmüş halde zorlu şartlarda çalıştıkları görüntülendi.

UEDAŞ'tan açıklama

UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç bölgedeki çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Uludağ’da kar kalınlığının 1 metreye ulaşması ve sezonun açılmasıyla ekiplerimizin nöbeti de başladı. Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluşabiliyor. Zorlu şartlarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ’da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 24 saat sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra dron ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz" diye konuştu.

GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIMLAR DA İSE BELLERİNE KADAR KARA GÖMÜLEN EKİPLERİN, ZORLU ÇALIŞMA ŞARTLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ.