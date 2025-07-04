Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Başkentte Toplandı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başkentte düzenlenen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir sorun olduğunu belirtti. "Hedefimiz, bu küresel sorunu ülkemizde en alt seviyeye indirmektir" dedi.

Konseyin Yeniden Toplanması

Bakan Işıkhan, 2018'de son toplantısını gerçekleştiren konseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yeniden bir araya geldiğini açıkladı. Toplantıda, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği politikasını güncel şartlara uygun hale getirme amacı güdüldüğünü ifade etti. "İnşallah ortak zeminde, yeni Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi oluşturulmasıyla çalışmalarımızı sonlandıracağız" dedi.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarıyla Mücadele

Işıkhan, 2005'ten bu yana 28 kez toplanan konseyin, Türkiye'nin uluslararası standartlarla uyumlu iş sağlığı ve güvenliği politikasına kavuşmasına katkı sağladığını dile getirdi. Bugüne dek 3 adet Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ve eylem planı yayınlandığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Işıkhan, "İş kazaları ve meslek hastalıkları, milyonlarca çalışanın hayatını ve sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında hedefimiz, bu sorunları en aza indirmektir" şeklinde konuştu.

Ekonomik Destek ve Dijital Dönüşüm

Bakan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde, ekonomik açıdan zorluk yaşayan işverenlere destek olduklarını da vurguladı. Yaklaşık 3 bin 400 iş yerine yaklaşık 2 milyar lira teşvik ödemesi yaptıklarını belirten Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinde dijital dönüşüm sürecinin de başlatıldığını aktardı.

Katılımcılar

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından bakan yardımcıları ve Türkiye’nin çeşitli işçi sendikası temsilcileri katıldı.

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (fotoğrafta) başkanlığında bakanlıkta toplandı. Işıkhan, burada bir konuşma yaptı.

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (fotoğrafta) başkanlığında bakanlıkta toplandı. Işıkhan, burada bir konuşma yaptı.