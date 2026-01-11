Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması: Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi İş birliği

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi, üniversitelere yönelik Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması ile sürdürülebilir mutfak kültürünü yaygınlaştırıyor; başvurular 30 Ocak'a kadar.

Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi ortaklığıyla üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir etkinlik hayata geçiriliyor. Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması, gençlerin gastronomi yeteneklerini öne çıkarırken mutfaktan başlayan sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yarışmanın amacı ve sloganı

"Mutfakta Dönüşüm Var - Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası" sloganıyla düzenlenen yarışma, gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının benimsenmesini amaçlıyor. Organizasyon, Sıfır Atık Projesi kapsamında gençleri çevreye duyarlı üretimin aktif bir parçası hâline getirmeye odaklanıyor.

Başvuru ve takvim

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri, başvurularını 30 Ocaka kadar https://ulakbel.talas.bel.tr/WebBasvuru/sifir-atik-yemek-yarismasi#/ adresinden yapabilecek. Başvuruların ardından jüri değerlendirmesiyle 24 Şubat tarihinde ön eleme gerçekleştirilecek. Ön elemeden başarıyla geçen yarışmacılar, 30 Mart Sıfır Atık Gününde düzenlenecek uygulamalı finalde hünerlerini sergileyecek.

Mustafa Yalçın: Sıfır atık bir yaşam kültürü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz sıfır atığı yalnızca çevreyle ilgili bir başlık olarak değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Talas Belediyesi olarak okullarda, kamu alanlarında ve günlük yaşamın içinde sıfır atık bilincini yaygınlaştıran çok sayıda uygulamayı hayata geçirdik. ‘Mutfakta Dönüşüm Var’ başlığıyla yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla özellikle evlerde ve mutfaklarda israfın önlenmesine dikkat çektik, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda önemli bir bilinç oluşturduk."

Başkan Yalçın, çalışmaların ulusal düzeyde takdir gördüğünü de vurgulayarak şunları ekledi: "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Talas Belediyesi olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ödüle layık görülmek, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesidir. Bu anlayışı gençlerimizle ve üniversitelerimizle birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Final, ev sahibi ve ödüller

Uygulamalı final, Kayseri Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ev sahipliğinde, üniversitenin Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere önemli ödüller verilecek: birinci 30.000 TL, ikinci 25.000 TL, üçüncü 20.000 TL. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası takdim edilecek.

