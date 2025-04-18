4. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Kocaeli'de Başladı

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde keyifli bir atmosferde başladı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sempozyum, bu yıl 'savaş' temasıyla öne çıkıyor.

18-20 Nisan tarihleri arasında sürecek olan etkinliğin açılışında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve savaş konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, sempozyumda savaş konusunun derinlemesine ele alınacağını vurguladı.

Savaşın Hukuku ve Ahlaki Boyutu Ele Alınacak

Prof. Dr. Kahraman, İslam'ın temel kaynaklarında ve İslam düşüncesinde savaşın hükmü, kuralları, ahlakı, meşruluğu ve sınırları gibi konuların detaylı bir şekilde tartışılacağını belirtti. "Peygamber Efendimiz ve Hulefa-yi Raşidin döneminden günümüze kadar savaşın seyrinin yanı sıra İslam dışındaki diğer dinlerde ve düşüncelerde savaşın hukuki ve ahlaki boyutu, çerçevesi ve günümüzdeki tezahürleri ortaya konulacak," ifadelerini kullandı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın Açıklamaları

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, günümüzün savaşların arttığı, insanların haklarının ihlal edildiği bir dönem olduğunu ifade etti. Özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, savaşların en çok kadınlar ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Korosu tarafından dinleti sunuldu. Sempozyum, 20 Nisan'da son bulacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki kongrede, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, konuşma yaptı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki kongrede, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, konuşma yaptı.