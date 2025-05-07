Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Açıldı

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılışında, ziyaretçilere Memlük döneminden Osmanlı'ya uzanan birçok değerli İslam sanatı eserini tanıttı. Fuar, Yıldız Holding sponsorluğunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenleniyor ve Türkiye'deki ilk uluslararası İslam sanatı etkinliği olma özelliğine sahip.

Sanatın Zenginliği ve Kültürel Miras

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, fuarda sergilenen eserler arasında başta padişah hatları olmak üzere birçok sanat dalındaki eserlerin bulunduğunu belirtti. Aksu, müzelerinde yer alan 30 bin halı ve seccadenin, 4 bin hat eserinin yanı sıra yaklaşık 20 bin teberrükat eşyasının sergilendiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sergide kutsal emanetlerden oluşan stantlarda Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif gibi önemli parçalar ile Hazreti Muhammed'in kabir toprağını inceledi.

Ustalardan Bilgi Alma İmkanı

Aksu, fuarda kündekari ve kalem işi gibi sanatların yapım süreçleri hakkında ustalardan bilgi alınabileceğini de duyurdu. "Vatandaşlarımız, İslam sanatlarıyla ilgili bu eşsiz eserleri görme fırsatı bulacaklar" diyen Aksu, ayrıca geçmişte Kabe’nin anahtarı olarak kullanılan bir eserin tıpkıbasımını duyurdu.

Fuar, 11 Mayıs'a kadar sanatseverler ve ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarı" bugün başladı. Vakıfların, belediyelerin ve bireysel olarak İslam sanatları üzerine çalışan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de stant açtı. Vakıflar Genel Müdürü (VGM) Sinan Aksu, burada konuşma yaptı.

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarı" bugün başladı. Vakıfların, belediyelerin ve bireysel olarak İslam sanatları üzerine çalışan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de stant açtı. Vakıflar Genel Müdürü (VGM) Sinan Aksu, burada konuşma yaptı.