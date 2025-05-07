DOLAR
38,64 0%
EURO
43,83 0,48%
ALTIN
4.207,17 1,11%
BITCOIN
3.720.074,79 -1,66%

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, önemli İslam sanatları eserlerini 11 Mayıs'a kadar ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 21:40
Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Açıldı

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılışında, ziyaretçilere Memlük döneminden Osmanlı'ya uzanan birçok değerli İslam sanatı eserini tanıttı. Fuar, Yıldız Holding sponsorluğunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenleniyor ve Türkiye'deki ilk uluslararası İslam sanatı etkinliği olma özelliğine sahip.

Sanatın Zenginliği ve Kültürel Miras

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, fuarda sergilenen eserler arasında başta padişah hatları olmak üzere birçok sanat dalındaki eserlerin bulunduğunu belirtti. Aksu, müzelerinde yer alan 30 bin halı ve seccadenin, 4 bin hat eserinin yanı sıra yaklaşık 20 bin teberrükat eşyasının sergilendiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sergide kutsal emanetlerden oluşan stantlarda Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif gibi önemli parçalar ile Hazreti Muhammed'in kabir toprağını inceledi.

Ustalardan Bilgi Alma İmkanı

Aksu, fuarda kündekari ve kalem işi gibi sanatların yapım süreçleri hakkında ustalardan bilgi alınabileceğini de duyurdu. "Vatandaşlarımız, İslam sanatlarıyla ilgili bu eşsiz eserleri görme fırsatı bulacaklar" diyen Aksu, ayrıca geçmişte Kabe’nin anahtarı olarak kullanılan bir eserin tıpkıbasımını duyurdu.

Fuar, 11 Mayıs'a kadar sanatseverler ve ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarı" bugün başladı. Vakıfların, belediyelerin ve bireysel olarak...

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarı" bugün başladı. Vakıfların, belediyelerin ve bireysel olarak İslam sanatları üzerine çalışan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de stant açtı. Vakıflar Genel Müdürü (VGM) Sinan Aksu, burada konuşma yaptı.

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarı" bugün başladı. Vakıfların, belediyelerin ve bireysel olarak...

"Uluslararası İslam Sanatları Fuarı" bugün başladı. Vakıfların, belediyelerin ve bireysel olarak İslam sanatları üzerine çalışan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de stant açtı. Vakıflar Genel Müdürü (VGM) Sinan Aksu, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ulaşım Sektörünün Gençlik Festivali 'UFEST' Devam Ediyor
2
Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor
3
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD ve İSO'ya Önemli Ziyaretler
4
Kastamonu'da Kazada 4 Kişi Yaralandı: Otomobil Arızalı Araçta Çarpıştı
5
Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında Sema Ayini Şerifi Gerçekleşti
6
Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı
7
Adana'da Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!