Uluslararası Siber Casusluk Operasyonu: 20 Tutuklama

Uluslararası Siber Casusluk Ağına Baskın

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyon neticesinde, kişisel verileri hedef alan siber casusluk şebekesine yönelik önemli bir adım atıldı. Bu operasyon sırasında, 9 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 20’ye ulaştı.

Siber Casusluğun Boyutları

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, siber casusluk şebekesinin kapsamını ortaya koydu. Şüphelilerin, elde ettikleri kişisel verileri, çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla terör örgütleri de dahil olmak üzere alıcılara sattığı belirlendi.

Şantaj Amaçlı Kullanım

Bu kişisel verilerin, organized suç grupları tarafından özellikle gençler ve çocuklar üzerinde şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

İnternet Siteleri Kapatıldı

Operasyonun bir parçası olarak, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi erişime kapatıldı. Bu durum, yetkililerin siber suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.