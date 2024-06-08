Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul’da yakalandı

Geçmişte birçok soruşturmanın merkezinde yer alan ünlü uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul'da düzenlenen büyük bir operasyon sonucunda emniyet güçlerince yakalandı. Ünğan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde azmettirici olmakla da suçlanmıştı.

Büyük Operasyonun Detayları

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün uzun süredir yürüttüğü bir çalışmanın sonucu olarak dikkat çekti. Ünğan’ın hangi suçlamayla gözaltına alındığı henüz resmi olarak açıklanmasa da, olayın uluslararası boyutları olduğu biliniyor. Geçmişteki suç dosyaları ve iddialar, Ünğan’ın önemli bir suç şebekesinin başında olduğunu işaret ediyor.

Kovid-19 İzniyle Salınmıştı

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Kovid-19 salgını nedeniyle izinli çıkan Orhan Ünğan, tekrar cezaevine dönmeden önce yakalandı. Bu dönemde firar etmiş olabileceği spekülasyonları üzerine emniyet güçleri yoğun bir çalışma yürütmüştü.

Zindaşti Cinayetleri

Ünğan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde azmettirici olmakla suçlanmıştı. Bu cinayetler, hem Türkiye hem de uluslararası basında geniş yer bulmuş, Ünğan’ın ismi bu soruşturmalarla sık sık anılmıştı.

Geniş Kapsamlı Operasyon

Operasyonun kaç ili kapsadığı ve Ünğan ile birlikte kaç kişinin daha gözaltına alındığı henüz açıklanmadı. Ancak bu büyük operasyonun önemli bir kısmını oluşturduğu belirtilen Ünğan’ın yakalanması, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Önümüzdeki günlerde, operasyonun diğer detaylarının da kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.