Ümit Özdağ Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa temasları kapsamında Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basının güncel sorunlarını ve yerel medyayı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 16:21
Basının güncel sorunları ve yerel medya gündem oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa temasları kapsamında Manisa Gazeteciler Cemiyeti binasını ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Özdağ'ı karşıladı. Görüşmede basının güncel sorunları ve yerel medyanın durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ümit Özdağ, basın mensuplarının görüş ve taleplerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Önder Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının önemine vurgu yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sol 6), Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Manisa...

