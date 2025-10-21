Ümit Özdağ Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti
Basının güncel sorunları ve yerel medya gündem oldu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa temasları kapsamında Manisa Gazeteciler Cemiyeti binasını ziyaret etti.
Ziyarette, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Özdağ'ı karşıladı. Görüşmede basının güncel sorunları ve yerel medyanın durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Ümit Özdağ, basın mensuplarının görüş ve taleplerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.
Önder Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının önemine vurgu yaptı.
