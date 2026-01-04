UMKE Bingöl'de Zorlu Kışta 90 Yaşındaki Hastayı Kurtardı
Operasyon Detayları
Bingöl'de olumsuz hava ve yol koşullarına rağmen UMKE ekipleri, 90 yaşındaki hastaya ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kardeşler Köyü Yedievler mezrası'nda yaşayan 90 yaşındaki erkek hasta F.D., baş dönmesi şikayetiyle sağlık hizmetine ihtiyaç duydu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunu açmaya çalışan iş makinesinin arızalanması sonucu yol ulaşıma kapandı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, tam paletli araçla hastaya ulaşarak gerekli ilk tıbbi değerlendirmeyi yaptı.
Ardından hasta, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi. F.D., ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Zorlu kış şartlarına rağmen UMKE ve sağlık ekiplerinin koordine çalışması sayesinde hastanın sağlık hizmetine erişimi sağlandı.
