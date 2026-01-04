DOLAR
UMKE Bingöl'de Zorlu Kışta 90 Yaşındaki Hastayı Kurtardı

Bingöl'ün Kardeşler Köyü Yedievler mezrasında UMKE, tam paletli araçla 90 yaşındaki F.D.'ye ulaşıp 112 ekiplerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:40
UMKE Bingöl'de Zorlu Kışta 90 Yaşındaki Hastayı Kurtardı

UMKE Bingöl'de Zorlu Kışta 90 Yaşındaki Hastayı Kurtardı

Operasyon Detayları

Bingöl'de olumsuz hava ve yol koşullarına rağmen UMKE ekipleri, 90 yaşındaki hastaya ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kardeşler Köyü Yedievler mezrası'nda yaşayan 90 yaşındaki erkek hasta F.D., baş dönmesi şikayetiyle sağlık hizmetine ihtiyaç duydu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunu açmaya çalışan iş makinesinin arızalanması sonucu yol ulaşıma kapandı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, tam paletli araçla hastaya ulaşarak gerekli ilk tıbbi değerlendirmeyi yaptı.

Ardından hasta, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi. F.D., ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Zorlu kış şartlarına rağmen UMKE ve sağlık ekiplerinin koordine çalışması sayesinde hastanın sağlık hizmetine erişimi sağlandı.

BİNGÖL'DE UMKE'DEN ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA HASTA KURTARMA OPERASYONU

BİNGÖL’DE UMKE’DEN ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA HASTA KURTARMA OPERASYONU

BİNGÖL’DE UMKE’DEN ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA HASTA KURTARMA OPERASYONU

