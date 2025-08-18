Ümraniye'de bıçaklı saldırı: Eşi ve bir şüpheli gözaltında

Ümraniye'de bıçaklı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti

İhlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta yürüyen Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova (33), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, boğazından bıçaklanmış olan Sattarova'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve soruşturma

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheliler Umit S. (33) ve Urinboy B'yi (25)'yi yakaladı. Yapılan ilk belirlemelere göre Umit S.'nin, bıçaklanan kadının eşi olduğu ve aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği belirlendi. Urinboy B. de olaya dahil olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin sürdürüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma devam ediyor.