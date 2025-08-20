Ümraniye'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Asayiş Şubesi yürüttü

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye'de farklı tarihlerde gerçekleştirilen iş yeri ve araç hırsızlıklarına ilişkin soruşturma başlattı.

Çalışma kapsamında; 4 Ağustos'ta Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan 135 bin lira değerinde 5 koli ayakkabı, 8 Ağustos'ta Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki iş yerinden 300 bin lira değerinde metal çubuk ile talaş, 11 Ağustos'ta Esenşehir Mahallesi'nde park halindeki tırdan 80 bin lira değerinde ayçiçeği yağı çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler B.S. ve K.K., Çekmeköy Selim Dede Caddesi üzerinde çaldıkları yağlar ile birlikte yakalandı.

Yapılan sorgulamada, B.S.'nin 16, K.K.'nın 4 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.