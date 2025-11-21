Ümraniye’de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu

Atatürk Mahallesi'nde tartışma silahlı yaralanmayla sonlandı

Olay, bugün saat 09.40 sıralarında İstanbul’un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle tartışan kardeşler arasında çıkan kavgada, G.Y. tabanca ile kardeşi Z.Y.'yi sağ ayak bileğinden vurdu.

Yaralı Z.Y., şüpheli tarafından araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri adrese geldiklerinde sahada bir kavga olmadığını belirlerken, çevredeki vatandaşların ifadeleri üzerine yaralının araçla götürüldüğü öğrenildi.

Sağ bileğinden yaralanan Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Z.Y., ifadesinde aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğunu ve tartışma sırasında kardeşinin kendisini vurduğunu söyledi.

Polis ekipleri kısa sürede G.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL (İHA)- ÜMRANİYE’DE MİRAS MESELESİ NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARDEŞİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULAN HAKİM YARALANDI. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ, KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI.