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Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Apartman Dairesine Ateş Açıldı

Esenşehir Mahallesi'nde bir daireye düzenlenen silahlı saldırıda, şüpheliler motosikletle kaçtı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:28
Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Apartman Dairesine Ateş Açıldı

Ümraniye'de Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Esenşehir Mahallesi'ndeki bir apartman dairesi, silahlı bir saldırıya uğradı. Olay, Zambak Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar, apartman dairesine ateş açarak olay yerinden motosikletle kaçtı. Saldırı sonrası durumu fark eden mahalle sakinleri, derhal güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Polis Ekipleri Olay Yerinde

Hızla bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay alanında geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, dairenin camına ve duvarına mermilerin isabet ettiği tespit edildi.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Olay sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ümraniye'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açıldı. İhbar üzerine adrese...

Ümraniye'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açıldı. İhbar üzerine adrese...

Ümraniye'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

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