Ümraniye Tiyatro Akademisi ile Geleceğin Yıldızları Yetişiyor

Ümraniye Belediyesi'nin Tiyatro Akademisi, geleceğin oyuncularını yetiştirmek üzere kapılarını açtı. 2008 yılından bu yana çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursları sunan belediye, 2023'te tanıttığı bu yeni programla gençlere kapsamlı eğitim fırsatları sunuyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak ilçemizi eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tiyatro kurslarımızla her yaştan vatandaşımızı kültürel ve sanatsal aktivitelere yönlendirerek yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz." dedi.

İki Yıl Süren Profesyonel Eğitim Programı

Ümraniye Belediyesi, 14-17 yaş arasındaki gençlere yönelik oluşturduğu akademide, iki yıl süren profesyonel eğitim programı sunuyor. Öğrenci alımları sınavla yapılan akademi, yarı zamanlı konservatuvar niteliği taşıyor. Eğitim kadrosunda Murat Turhan, Savaş Aykılıç ve Erkay Yavuz gibi önemli isimler yer alıyor.

Akademi kapsamında katılımcılar; oyunculuk, diksiyon, hareket eğitimi, sahne bilgisi, doğaçlama, dramaturgi, ritim ve geleneksel Türk tiyatrosu gibi alanlarda ders alıyorlar. Ekim ayında başlayan eğitimler, Atakent Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor ve mayısın son haftasında kursiyerlerin sahneleyeceği tiyatro gösterileriyle sona eriyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanıyor.

Ümraniye Belediyesinin "Tiyatro Akademisi"nde geleceğin oyuncuları yetişiyor. 2008'den bu yana çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursları düzenlenirken, 2023'te hayata geçirilen "Tiyatro Akademisi" ile de gençlere kapsamlı eğitim fırsatı sunuluyor.

Ümraniye Belediyesinin "Tiyatro Akademisi"nde geleceğin oyuncuları yetişiyor. 2008'den bu yana çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursları düzenlenirken, 2023'te hayata geçirilen "Tiyatro Akademisi" ile de gençlere kapsamlı eğitim fırsatı sunuluyor.