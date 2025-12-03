Umre'de yaşamını yitiren Hamza Ak için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bolu'dan giden hacı adayı kutsal topraklarda kalp krizine yenildi

Hamza Ak, Bolu'dan umre vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Geçtiğimiz günlerde kutsal topraklarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cenazesi, ülke yasaları gereği Suudi Arabistan'da kalan merhum için ailesi tarafından öğle namazı sonrasında Balcı Camii'nde gıyabi cenaze namazı ve helalleşme töreni düzenlendi.

