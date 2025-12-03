Umre'de yaşamını yitiren Hamza Ak için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bolu'dan umreye giden Hamza Ak, Suudi Arabistan'da kalp krizi sonucu vefat etti; ailesi Balcı Camii'de öğle namazı sonrası gıyabi cenaze ve helalleşme töreni düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:27
Umre'de yaşamını yitiren Hamza Ak için gıyabi cenaze namazı kılındı

Umre'de yaşamını yitiren Hamza Ak için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bolu'dan giden hacı adayı kutsal topraklarda kalp krizine yenildi

Hamza Ak, Bolu'dan umre vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Geçtiğimiz günlerde kutsal topraklarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cenazesi, ülke yasaları gereği Suudi Arabistan'da kalan merhum için ailesi tarafından öğle namazı sonrasında Balcı Camii'nde gıyabi cenaze namazı ve helalleşme töreni düzenlendi.

BOLU’DAN UMRE VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE GİTTİĞİ SUUDİ ARABİSTAN’DA VEFAT EDEN HAMZA AK İÇİN...

BOLU’DAN UMRE VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE GİTTİĞİ SUUDİ ARABİSTAN’DA VEFAT EDEN HAMZA AK İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE UMRE VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN BOLU'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEN HAMZA...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?