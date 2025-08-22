Ünal Üstel: Türkiye ile İlişkilerimiz Köklü, e-Devlet ile Bürokraside Dönüşüm

Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ve ekonomik olmadığını; tarih, kültür, ortak mücadele ve kardeşliğin de bu ilişkilere yansıdığını ifade etti.

Üstel, Yılmaz'ı ülkede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle yıllardır konuşulan birçok projeyi uygulamaya geçirdiğini söyledi. Ülke genelinde tamamlanan altyapı çalışmalarına dikkat çeken Başbakan, sağlık ve ulaşım projelerine devam edeceklerini kaydetti.

Basın toplantısında Üstel, e-Devlet konusuna da değinerek, yarın e-Devlet mobil uygulamasının tanıtımının yapılacağını aktardı. Üstel'in sözleri şöyle: "e-Devlet uygulamasına geçişle, bürokrasideki hantallık ortadan kalkacak."

Üstel, e-Devlet projesinin uzun süredir konuşulduğunu ve yasasının yine bu hükümet zamanında geçirildiğini vurgulayarak, projenin KKTC için önemini dile getirdi. Ayrıca, yaptıkları yatırımlarla ülkenin birçok alanının iyi bir noktaya getirildiğini söyledi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Ulaşım, teknoloji ve sağlık alanlarında Türkiye'nin desteğiyle ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Üstel, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü, güçlü ve KKTC için yaşamsal nitelikte olduğunu bir kez daha vurguladı. Üstel, bu sağlam temeller üzerine inşa edilen ilişkilerin halkın günlük yaşamına dokunan ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayan projelere dönüştüğünü söyledi.