Uncalı Köprülü Kavşağı'nda Kamulaştırma Kararı: Pideci Dükkanı Yıkıldı, İnşaat Yeniden Başladı

Uncalı Köprülü Kavşağı'nda inşaat mahkeme kararıyla kaldığı yerden devam ediyor

Antalya'da kent içi trafiğini hafifletmek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 4 köprülü kavşak projesinin bir ayağı olan Uncalı Köprülü Kavşağında, uzun süredir duran çalışmalar mahkeme kararıyla yeniden başladı.

Projeyi durma noktasına getiren sorun, kavşağın hemen önündeki pideci dükkanının sahibi ile bakanlık arasındaki kamulaştırma davasıydı. Yaklaşık 3 aydır inşaatın durmasına neden olan davanın duruşması 16 Aralık tarihinde görüldü ve mahkeme kamulaştırma işlemini hukuka uygun bularak kararı kesinleştirdi.

Yıkım ve çalışmaların yeniden başlaması

Mahkeme kararının ardından işletme sahibi dükkânı boşalttı ve önceden inşaat alanında engel oluşturan pideci işyeri geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Yıkımın ardından Uncalı Köprülü Kavşağı projesinde iş makineleri yeniden sahaya girdi ve çalışmalar kaldığı yerden devam etti.

Bölge esnafı yapılan çalışmanın hızlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Esnaflardan Eser Kayhan, "Dava sonuçlandı, birkaç gün önce iş yerini yıktılar. Duran inşaat tekrar başladı. Altyapı çalışmaları da yürütülüyor. Temennimiz bir an önce yolun açılması" dedi.

Mahkeme kararı, bedel ve temyiz süreci

Proje kapsamında yaklaşık 660 metre uzunluğunda, iki köprünün inşa edilmesi planlanıyor ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen yaklaşık 700 bin TL konusunda ise mahkeme temyiz yolunu açık bıraktı.

İşletme sahibi Yakup G.'nin avukatı Ramazan Beyrek yaptığı açıklamada, "Mahkeme kamulaştırma yönünden karar verdi ve bu kısım kesinleşti. Bedel konusunda daha önce reddedilen bedelin aynısı olan yaklaşık 700 bin TL'ye hükmedildi ve bu yönden temyiz yolu açık bırakıldı. Müvekkilimin dükkânı boşaltmasının ardından yıkım gerçekleşti ve inşaat çalışması yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte kent içi ulaşımda rahatlama beklediklerini belirtiyor.

