DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Uncalı Köprülü Kavşağı'nda Kamulaştırma Kararı: Pideci Dükkanı Yıkıldı, İnşaat Yeniden Başladı

Antalya'da Uncalı Köprülü Kavşağı'ndaki kamulaştırma davası sonuçlandı; pideci dükkanı yıkıldı ve proje çalışmaları yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:14
Uncalı Köprülü Kavşağı'nda Kamulaştırma Kararı: Pideci Dükkanı Yıkıldı, İnşaat Yeniden Başladı

Uncalı Köprülü Kavşağı'nda inşaat mahkeme kararıyla kaldığı yerden devam ediyor

Antalya'da kent içi trafiğini hafifletmek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 4 köprülü kavşak projesinin bir ayağı olan Uncalı Köprülü Kavşağında, uzun süredir duran çalışmalar mahkeme kararıyla yeniden başladı.

Projeyi durma noktasına getiren sorun, kavşağın hemen önündeki pideci dükkanının sahibi ile bakanlık arasındaki kamulaştırma davasıydı. Yaklaşık 3 aydır inşaatın durmasına neden olan davanın duruşması 16 Aralık tarihinde görüldü ve mahkeme kamulaştırma işlemini hukuka uygun bularak kararı kesinleştirdi.

Yıkım ve çalışmaların yeniden başlaması

Mahkeme kararının ardından işletme sahibi dükkânı boşalttı ve önceden inşaat alanında engel oluşturan pideci işyeri geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Yıkımın ardından Uncalı Köprülü Kavşağı projesinde iş makineleri yeniden sahaya girdi ve çalışmalar kaldığı yerden devam etti.

Bölge esnafı yapılan çalışmanın hızlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Esnaflardan Eser Kayhan, "Dava sonuçlandı, birkaç gün önce iş yerini yıktılar. Duran inşaat tekrar başladı. Altyapı çalışmaları da yürütülüyor. Temennimiz bir an önce yolun açılması" dedi.

Mahkeme kararı, bedel ve temyiz süreci

Proje kapsamında yaklaşık 660 metre uzunluğunda, iki köprünün inşa edilmesi planlanıyor ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen yaklaşık 700 bin TL konusunda ise mahkeme temyiz yolunu açık bıraktı.

İşletme sahibi Yakup G.'nin avukatı Ramazan Beyrek yaptığı açıklamada, "Mahkeme kamulaştırma yönünden karar verdi ve bu kısım kesinleşti. Bedel konusunda daha önce reddedilen bedelin aynısı olan yaklaşık 700 bin TL'ye hükmedildi ve bu yönden temyiz yolu açık bırakıldı. Müvekkilimin dükkânı boşaltmasının ardından yıkım gerçekleşti ve inşaat çalışması yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte kent içi ulaşımda rahatlama beklediklerini belirtiyor.

ANTALYA'DA 4 KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİNDEN UNCALI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA İŞLETME SAHİBİ İLE BAKANLIĞIN...

ANTALYA'DA 4 KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİNDEN UNCALI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA İŞLETME SAHİBİ İLE BAKANLIĞIN DAVALIK OLMASI NEDENİYLE DURAN ÇALIŞMALAR MAHKEMENİN KAMULAŞTIRMA YÖNÜNDEN KESİN KARAR VERMESİ İLE KALDIĞI YERDEN YENİDEN BAŞLADI

ANTALYA'DA 4 KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİNDEN UNCALI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA İŞLETME SAHİBİ İLE BAKANLIĞIN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Genç Şeflerden İstanbul'da Madalya Yağmuru: 8 Altın, 3 Bronz
2
Çayırova'da Hal Binasına Ulaşım Güçlendirildi: Şehzade ve Kadife Sokaklara Son Kat Asfalt
3
Köyceğiz'de SYDV Mütevelli Heyeti 2025 Yıl Sonu Toplantısı
4
Arnavutköy'de AK Parti'ye Geçiş: CHP'den İstifa Eden 2 Meclis Üyesi ve 150 Üye Rozetlendi
5
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
6
Sultanhisar'da Fırın ve Pastane Denetimleri: 'Halk Sağlığı Önceliğimiz'
7
Kayak Sezonu Açıldı: Uzmanlar Burkulma ve Kırıklara Karşı Uyarıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları