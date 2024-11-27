UNESCO Raporu: Sosyal Medya Fenomenlerinde Bilgi Doğruluğu Krizi

UNESCO Raporunda Sosyal Medya Fenomenlerinin Bilgi Paylaşım Alışkanlıkları

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), sosyal medya fenomenlerinin doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaştığına dair çarpıcı bulgular ortaya koydu. 45 ülkeden 1000'den fazla takipçisi bulunan 500 sosyal medya fenomeni ile gerçekleştirilen anketin sonuçları, dijital içerik üreticilerinin sağlıkla ilgili bilgi alma alışkanlıklarına dikkat çekiyor.

Rapordan Öne Çıkan Veriler

UNESCO'nun raporuna göre, sosyal medya fenomenlerinin yüzde 62'si doğruluğunu kontrol etmeden içerik paylaşıyor. Ayrıca, fenomenlerin yaklaşık yüzde 33,5'i bilgiyi aldıkları kaynağın güvenilirliğine bakmaksızın paylaşımlarını gerçekleştirdiği belirtildi.

İçerik üreticilerinin yüzde 41,7'sinin bilgi kaynağını yalnızca popülerliğine göre değerlendirdiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, fenomenlerin yüzde 20,6'sı bilginin güvenilirliğini, güvenilir bir uzmanın veya arkadaşın paylaşmasıyla değerlendirirken, yüzde 19,4'ü bilgiyi yayımlayan kişinin itibarına göre hareket ediyor.

Elde edilen bulgular, sosyal medya fenomenlerinin yalnızca yüzde 17'sinin paylaşacakları bilginin güvenilirliğini kanıt ve belgelerle inceleme gereği duyduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda fenomenlerin yüzde 58,1'i içerik oluştururken kişisel deneyimlerini, yüzde 38,7'si ise araştırmalarını veya konuya aşina kişilerle yaptıkları görüşmeleri kaynak olarak kullandıklarını aktardı.

Gelecekteki Etkiler

Raporda, "Kitleler bilgiye erişmek için dijital içerik üreticilerine giderek daha fazla başvurdukça, içerik üreticilerinin doğruluğa öncelik verme ihtiyacının daha da kritik hale geldiği" vurgulandı. Yanlış bilgi ve dezenformasyonun, toplumsal güveni aşındırarak takipçiler arasında şüpheciliğe ve kopmaya yol açabileceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.