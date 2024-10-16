UNIFIL, İsrail Ordusunu Kınadı: Mevzilerine Kasıtlı Ateş Açıldı

UNIFIL'den Sert Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, mevzilerine yönelik bir kez daha doğrudan ve kasıtlı ateş açtığını duyurdu.

Ateş Açılan Mevzi

UNIFIL'in açıklamasında, "Bu sabah Kefer Kila yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemlemiştir," ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucunda iki kameranın tahrip olduğu ve gözetleme kulesinin hasar gördüğü belirtildi. Bu bağlamda, başta İsrail ordusu olmak üzere tüm taraflara, BM personelinin güvenliğine ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülüğü hatırlatıldı.

Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan UNIFIL askerlerine yönelik saldırılara 10 Ekim tarihinde başlamıştı. Ardışık dört gün boyunca gerçekleştirilen bu saldırılarda toplamda 20 barış gücü askeri yaralanmıştı.