DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
37,23 -0,15%
ALTIN
2.936,71 -0,06%
BITCOIN
2.309.117,79 0,12%

UNIFIL, İsrail Ordusunu Kınadı: Mevzilerine Kasıtlı Ateş Açıldı

UNIFIL, İsrail ordusunun mevzilerine yönelik kasıtlı ateş açtığını bildirdi. Barış gücü askerlerine saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 22:27
UNIFIL, İsrail Ordusunu Kınadı: Mevzilerine Kasıtlı Ateş Açıldı

UNIFIL'den Sert Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, mevzilerine yönelik bir kez daha doğrudan ve kasıtlı ateş açtığını duyurdu.

Ateş Açılan Mevzi

UNIFIL'in açıklamasında, "Bu sabah Kefer Kila yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemlemiştir," ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucunda iki kameranın tahrip olduğu ve gözetleme kulesinin hasar gördüğü belirtildi. Bu bağlamda, başta İsrail ordusu olmak üzere tüm taraflara, BM personelinin güvenliğine ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülüğü hatırlatıldı.

Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan UNIFIL askerlerine yönelik saldırılara 10 Ekim tarihinde başlamıştı. Ardışık dört gün boyunca gerçekleştirilen bu saldırılarda toplamda 20 barış gücü askeri yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti - 17 Ekim 2024
2
Kolombiya'daki FARC Operasyonunda 8 Kayıp
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu '12. Sağlık Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi
4
AB Savunma Bakanları, Lübnan'daki UNIFIL Misyonunu Görüştü
5
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Krizi Görüşüldü
6
Ataşehir'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı
7
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı