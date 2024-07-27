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UNIFIL, Mecdel Şems Saldırısı Üzerine Gerilimi Düşürmek İçin Çalışıyor

UNIFIL, Mecdel Şems saldırısının ardından İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimi azaltmak için girişimlerde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:33
UNIFIL, Mecdel Şems Saldırısı Üzerine Gerilimi Düşürmek İçin Çalışıyor

UNIFIL ve Artan Gerilim

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'teki saldırının ardından, bölgedeki gerilimin arttığını belirterek, taraflar arasında diyalog kurduklarını açıkladı.

Taraflarla İletişim Süreci

Tenenti, Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’ya yaptığı açıklamada, "UNIFIL olarak, sınır hattında devam eden gerginlikleri düşürmek amacıyla taraflarla etkin bir iletişim içinde bulunuyoruz," ifadelerini kullandı. Sınır Güvenliği için Çabalar

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların yükselmesini önlemek hedefiyle UNIFIL, görüşmelerine hız kesmeden devam etmektedir.

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