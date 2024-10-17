Ünlü Oyuncu Vural Çelik Hayatını Kaybetti

Vural Çelik'in Hayatı ve Kariyeri

Türk sinema, tiyatro ve dizi dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Vural Çelik, 51 yaşında hayata veda etti.

Vefat Duyurusu

Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile açıkladı. Güven, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesini kullandı.

Başarılı Projeleriyle Tanındı

Vural Çelik, oyunculuk kariyerine Bir Demet Tiyatro ile adım attıktan sonra, Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Sanatçı, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi birçok önemli yapımda yer alarak Türk televizyon ve sinema tarihinde iz bıraktı.