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Ünlü Oyuncu Vural Çelik Hayatını Kaybetti

51 yaşındaki sanatçı Vural Çelik'in vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:50
Ünlü Oyuncu Vural Çelik Hayatını Kaybetti

Vural Çelik'in Hayatı ve Kariyeri

Türk sinema, tiyatro ve dizi dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Vural Çelik, 51 yaşında hayata veda etti.

Vefat Duyurusu

Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile açıkladı. Güven, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesini kullandı.

Başarılı Projeleriyle Tanındı

Vural Çelik, oyunculuk kariyerine Bir Demet Tiyatro ile adım attıktan sonra, Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Sanatçı, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi birçok önemli yapımda yer alarak Türk televizyon ve sinema tarihinde iz bıraktı.

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