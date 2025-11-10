Ünye'de 4 Çocuk Babası Şenol D. Evinde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Olay, Saraçlı Mahallesi Çoldur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli 43 yaşındaki Şenol D.'den sabahtan beri haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne ait merdivenle 3. kattaki eve pencereden girdi. Ekipler içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Şenol D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden şahsın ailesinin olay yerinde, şahsın geride "Vedalar zamansızdır" başlıklı bir not bıraktığını bildirdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Ünye Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

