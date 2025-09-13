Ünye'de Radar Aracına Çarpan Otomobil: 2 Yaralı

Ünye'de park halindeki hız denetimi yapan polis aracına çarpan otomobilde biri polis memuru olmak üzere 2 kişi yaralandı; yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:25
Ünye'de Radar Aracına Çarpan Otomobil: 2 Yaralı

Ünye'de Radar Aracına Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Kaza Yüceler Mahallesi'nde gerçekleşti

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde hız kontrolü yapan polis aracına, karşı yönden gelen bir otomobil çarptı. Kazada 1 polis memuru ile 1 sivil yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, karşı yönden gelen ve sürücüsü Sinan T. olan 52 AEC 356 plakalı otomobil, park halindeki radar aracına çarptı.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru Y.İ. ile otomobilde bulunan H.C.T., sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, tedavi altındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin hız denetimi yapan polis aracına çarptığı kazada biri polis...

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin hız denetimi yapan polis aracına çarptığı kazada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin hız denetimi yapan polis aracına çarptığı kazada biri polis...

