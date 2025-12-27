Uraloğlu: Turuncu ekipler karla mücadelede 7/24 görev başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, 'Turuncu Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında' dedi.

Kritik güzergâhlarda tuzlama ve yol açma çalışmaları

Uraloğlu, ekiplerin Kangal - Malatya Devlet Yolu, Sivas-Erzincan Devlet Yolu, Anadolu Otoyolu, Halkapınar-İvriz İl Yolu, Beyşehir-Konya Yolu, Zara-İmranlı-Kızıldağ Devlet Yolu, Kangal-Divriği Devlet Yolu, İliç-Kemaliye Devlet Yolu gibi kar yağışının etkili olduğu mevkilerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kapasite, stok ve izleme sistemleri

Çalışmaların yurt genelinde 457 karla mücadele merkezi üzerinden; 12.886 adet makine ve ekipman ile 13.607 personel tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, karla mücadelede depolanan malzemeleri şöyle aktardı: 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi.

Bakan ayrıca, tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapıldığını, güzergâh analizlerinin ve anlık trafik takibinin akıllı ulaşım merkezleri üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Önemli geçitlerdeki kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumlarının izlendiğini söyleyen Uraloğlu, kritik kesimlerde görevli 1.700 adet karla mücadele aracının kameralarla, 6.000 adet karla mücadele aracının ise Araç Takip Sistemi ile takip edildiğini aktardı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU