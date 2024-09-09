Ürdün Aşireti Netanyahu'yu Sorumlu Tutuyor

Ürdün'den Netanyahu'ya Sert Açıklama

Ürdün ile İsrail sınırındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda meydana gelen hadisede, 3 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. Olayın failinin Ürdünlü şoför Mahir Ziyab el-Cazi olduğu bildirildi. Cazi'nin mensup olduğu Huveytat Aşireti, saldırının sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu öne sürdü.

Açıklamalarda Bulunan Aşiret Temsilcileri

Huveytat Aşiret Divanı, yaptığı açıklamada Cazi'nin siyasi bir bağlılığı olmadığını vurgulayarak, emekli bir asker olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Dinini, vatanını ve Arap kimliğini onurla taşıyan bir evladımızın tepkisi, işgalci ve gaspçı eylemlerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Olayın Sorumluluğu Netanyahu'da

Aşiret, olayın tüm sorumluluğunun Netanyahu’ya ait olduğunu dile getirerek şu şekilde ifade etti: "Kral Hüseyin Sınır Kapısı’ndaki olay, Başbakan Netanyahu ve hükümetinin, Gazze dahil olmak üzere, Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği barbarca eylemlerin bir sonucudur."

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 İsraillinin yaşamını yitirdiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.