Ürdün, BM'ye Filistinlilerin Korunmasını İstedi

Ürdün'den BMGK'ye Acil Çağrı

Ürdün, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki son saldırılarında 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Filistin halkını koruma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun ve BMGK'nın, Filistin halkının korunması ve İsrail'in ihlallerinin durdurulması için derhal harekete geçmesini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırıların Kınanması

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarının kınandığı belirtilerek, "Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerine yönelik gerçekleştirilen barbarca saldırılar bir an önce durdurulmalıdır." denildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası topluma, İsrail'in sürdürdüğü sistematik ihlallere karşı kararlılıkla yanıt verme çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşın gölgesinde, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik ihlal ve saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Geniş Kapsamlı Saldırılar ve Sonuçları

İsrail ordusunun bu sabah Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi. Saldırılar, Cenin ve Tulkerim'in yanı sıra Tubas yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı ve Kalkilya kentine de yönelmiştir.