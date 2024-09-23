Ürdün'den Beyrut Uçuşlarına Askıya Alma Kararı

Ürdün, Beyrut'a Uçuşları Durdurdu

Ürdün, bölgedeki artan siyasi ve askeri gerginlikler neticesinde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını açıkladı.

Sivil Havacılık Otoritesinden Açıklama

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut’taki operasyonlarının güvenirlikten dolayı durdurulduğu vurgulandı. Bu kararın alınmasında bölgedeki gerilimlerin etkili olduğu belirtildi.

İsrail'in Saldırıları ve Zararlar

Bu kararın arka planında, İsrail ordusunun Lübnan’a düzenlediği saldırılar yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yapılan hava saldırılarında 274 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ölenler arasında 21 çocuk ve 39 kadın bulunduğunu, ayrıca 1024 kişinin yaralandığını açıkladı.

Göç Dalgası ve Eğitim Kesintisi

Lübnan'daki güney bölgelerinden başkent Beyrut ve diğer kuzey illerine doğru yoğun bir göç dalgası yaşanmaktadır. Bu durum, ülkenin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eğitime ara verme kararıyla da birlikte ilerlemektedir. İçişleri Bakanlığı, güneydeki okulları, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden olan vatandaşlar için barınma yeri olarak açtığını duyurdu.