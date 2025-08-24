DOLAR
Ürdün, İsrail'in Gazze İşgalini ve Batı Şeria Yerleşimlerini Reddetti

Kral 2. Abdullah, Amman'da ABD'li yetkililerle görüşmesinde İsrail'in Gazze işgali pekiştirme ve Batı Şeria yerleşim planlarını reddettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:14
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgali pekiştirme ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planlarını açıkça reddetti.

Amman'daki görüşme ve stratejik ortaklık

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah başkent Amman'da, ABD Kongre Üyesi Senatör Jeanne Shaheen ile Temsilci Joe Wilson'ı kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için yürütülen ortak çabalar ele alındı.

Ateşkes ve insani yardım çağrısı

Kral 2. Abdullah, İsrail'in yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani krize dikkat çekerek, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgeye yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Filistin hakları ve iki devletli çözüm

Kral, İsrail'in Gazze'deki işgali pekiştirme, askeri kontrolü genişletme ve Batı Şeria'daki yerleşimleri büyütme planlarını yineleyerek reddettiklerini belirtti. Ayrıca, Filistinlilerin adil ve meşru haklarına kavuşmaları ve iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının desteklenmesinin önemine işaret etti.

Suriye güvenliği ve E1 yerleşim planı

Kral 2. Abdullah, görüşmede Suriye'deki duruma da değinerek, Suriye'nin güvenliğinin, istikrarının ve egemenliğinin korunmasının önemini vurguladı. Öte yandan İsrail'in, Doğu Kudüs'ün doğusunda kenti çevresinden izole eden ve Batı Şeria'yı ikiye bölen "E1" yerleşim planı kapsamında Yahudi yerleşimciler için binlerce yeni konut inşa etmeyi planladığı hatırlatıldı.

Ürdün'ün net tutumu: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki genişleme planları reddediliyor; ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm öncelik olarak öne çıkıyor.

