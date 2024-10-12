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Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Ürdün, Lübnan'a insani yardım gönderirken 35 vatandaşını tahliye etti. Yardım uçağı 15 ton malzeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:44
Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti

Ürdün, insani yardım amacıyla Lübnan'a gönderdiği uçakla, ülkede bulunan 35 vatandaşını başarılı bir şekilde tahliye etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Bugün, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçak, Kardeş Lübnan halkına 15 ton insani yardım malzemesi ile birlikte Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi. Aynı uçakla, ülkede kalan 35 vatandaşımız tahliye edilmiştir." denildi.

Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Bakanlık, Ürdün'ün daha önce Lübnan'a toplamda 8 yardım uçağı gönderdiğini ve bu yardımların toplam ağırlığının 125 tona ulaştığını belirtti.

İsrail ile Çatışmalar ve Sivil Kayıplar

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, Lübnan'ın güney şehirleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2,255 kişi hayatını kaybederken, 10,524 kişi de yaralandı.

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