Ürdün: Netanyahu'nun E1 Anlaşması İki Devletli Çözümü Baltalıyor

Ürdün, Netanyahu'nun Ma'ale Adumim ile E1 anlaşmasını iki devletli çözümü baltalayan ve uluslararası hukuku ihlal eden bir adım olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:22
Ürdün: Netanyahu'nun E1 Anlaşması İki Devletli Çözümü Baltalıyor

Ürdün, Netanyahu'nun E1 Anlaşmasını Kınadı

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyini güneyden ayırmayı ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeyi öngören E1 Projesi kapsamında Ma'ale Adumim Yerleşimleri Birliği ile imzaladığı anlaşmayı, iki devletli çözümü baltalayan bir adım olarak nitelendirdi.

Anlaşma töreninde Netanyahu, imza sırasında söylediği sözlerle tartışma yarattı: "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait."

Ürdün'ün Tepkisi ve Uluslararası Hukuk Vurgusu

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun E1 bölgesindeki yerleşim planını imzalamasının ve Filistin devletinin kurulmasını engellemeye yönelik söylemlerinin kınandığı belirtildi. Açıklamada, bu adımın uluslararası hukukun açık ihlali, iki devletli çözümün baltalanması ve Filistin halkının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına yönelik saldırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği olmadığı vurgulanarak, Tel Aviv yönetiminin yayılmacı politikaları ve yetkililerinin ırkçı ve provokatif söylemlerinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

E1 Projesi ve Yerleşim Genişleme Planları

Netanyahu'nun imzaladığı anlaşma, Ma'ale Adumim yerleşimlerini doğrudan Kudüs'e bağlamayı amaçlayan E1 Projesi'nin hayata geçirilmesi yönünde atılmış ilk adım olarak değerlendiriliyor. E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi hedefleniyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich geçen ay, E1 projesini onaylama planını "Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak." sözleriyle duyurmuştu. Smotrich, verdiği onayla Ma'ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini açıklamıştı.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası sayılan ve Ayrım Duvarı'nın ("Utanç Duvarı") Batı Şeria kısmında kalan Azeriye mahallesi yakınlarında inşa edilmiş Ma'ale Adumim, Kudüs'ün doğusunda Ölü Deniz yönünde uzanan onlarca küçük yerleşim ile Kfar Adumim, Allon ve Mitzpe Yeriho gibi yerleşimlerden oluşuyor.

1999 yılında E1 kapsamında bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel yapmak için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti. Uzmanlar ve Filistinli yetkililer, E1 uygulamasıyla Doğu Kudüs'ün Batı Şeria ile bağlantısının koparılacağını ve bölgedeki coğrafi bütünlüğün bozulacağını belirtiyor.

Ürdün'ün açıklaması, Netanyahu'nun attığı bu adımın bölgesel barış umutlarına ağır darbe vurduğunu, iki devletli çözümün temelini zayıflattığını ve uluslararası hukuka aykırı sonuçlara yol açacağını bir kez daha gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri