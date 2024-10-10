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Ürdünlü General: İsrail Gazze'yi Rastgele Bombalıyor

Emekli General Kasid Ahmed, İsrail'in Gazze'yi plansızca bombaladığını ve Filistinlilerin tehcirine yönelik bir strateji uyguladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:49
Ürdünlü General: İsrail Gazze'yi Rastgele Bombalıyor

İsrail, Gazze’yi Rastgele Bombalıyor

Ürdünlü emekli General Kasid Ahmed, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği askeri operasyonların, iddia edildiği gibi bir plano dahilinde olmadığını, aksine rastgele bombalama şeklinde olduğunu ifade etti.

Tehcir Planı ve Siyonist Amaçlar

Açıklamasında, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırıların, büyük bir siyonist proje çerçevesinde Filistinlilerin El-Mevasi bölgesine tehcir edilmeyi hedeflediği vurgulandı. Ahmed, "İsrail ordusu, Gazze'yi kolaylaştıracak şekilde bölmek ve parçalamak istiyor, mevcut durumda Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması hedefleniyor" dedi.

Generaller Planı ve Strateji

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze’nin kuzeyinden evlerini terk etmeleri yönündeki çağrısı, "Generaller Planı" adıyla bilinen bir tehcir stratejisi çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu plan, Filistinlilerin bölgeden zorla çıkarılmasının yanı sıra silahlı direnişçilerin de etkisiz hale getirilmesini amaçlıyor.

Hedeflenen Ekonomik Koridor

General Ahmed, Gazze'nin kontrol edilmesinin direniş gruplarının etkisini azaltacağını ve Orta Doğu ile Avrupa arasında belirlenen ekonomik koridor projelerine tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılacağını savundu.

Gözlemler ve Gerçekler

Ayrıca, Ahmed, Gazze'nin kuşatılmasına karşın Filistinlilerin topraklarına bağlılıklarının, İsrail'in askeri başarısızlıklarını gösterdiğinin altını çizdi. "İsrail, direnişi kırmak ve halk üzerinde baskı kurmak istiyor, ancak bu durum gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, emekli general, mevcut savaşın, Filistinlilerin tehcirine yönelik ilk aşama olarak değerlendirilen bir soykırım niteliğinde olduğunu belirtti ve İsrail'in saldırılarının plansız bir bombalamadan ibaret olduğuna dikkat çekti.

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