Urla Belediyesi'ne Çevre Kirliliğinden Cezai İşlem

Urla Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklar nedeniyle Urla Belediyesi ve bir özel firmaya toplamda 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandı.

Bakanlık Açıklaması ve Denetim Süreci

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin Urla Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, bölgede hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların bırakıldığı tespit edildiği belirtildi.

Uygulanan İdari Ceza

Açıklamada, incelemelerin ardından kirliliğe neden olan Urla Belediyesi ve özel firma hakkında Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Suç Duyurusu Süreci

Bakanlık açıklamasında, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi verildi. Bu durum, çevre kirliği ile mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.