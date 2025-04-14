DOLAR
38,04 0,28%
EURO
43,35 0,53%
ALTIN
3.932,31 0,66%
BITCOIN
3.226.609,84 -1,62%

Urla Belediyesi'ne Çevre Kirliliğinden Cezai İşlem

Urla Belediyesi ve bir özel firmaya toplam 3.7 milyon lira ceza kesildi. Kirliliğin kaynağı açık alana dökülen atıklar.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:37
Urla Belediyesi'ne Çevre Kirliliğinden Cezai İşlem

Urla Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklar nedeniyle Urla Belediyesi ve bir özel firmaya toplamda 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandı.

Bakanlık Açıklaması ve Denetim Süreci

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin Urla Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, bölgede hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların bırakıldığı tespit edildiği belirtildi.

Uygulanan İdari Ceza

Açıklamada, incelemelerin ardından kirliliğe neden olan Urla Belediyesi ve özel firma hakkında Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Suç Duyurusu Süreci

Bakanlık açıklamasında, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi verildi. Bu durum, çevre kirliği ile mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10. İstanbul Karbon Zirvesi: Sürdürülebilir Çözümler Tartışılıyor
2
Muğla'da Balık Avlarken Denize Düşen Kişinin Cesedi Kaş'ta Bulundu
3
Gazi Osman Paşa, 125. Yılında Tokat'ta Anıldı
4
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kayseri'de Kritik Ziyaret
5
Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun
6
Ukrayna'da Rusya'nın Füze Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
7
Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!