Ursula von der Leyen'in Yeni AB Komisyonu: Beklentileri Karşılayamadı

Ursula von der Leyen'in Yeni Ekip Açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen seçimlerin ardından, 2024-2029 döneminde görev yapacak yeni ekibini tanıttı.

Yeni Komisyon Üyelerinin Seçimi Eleştirildi

Yeni oluşumda yer alan pek çok üye, tanınmayan isimlerden oluşurken, portföylerinin iç içe geçmesi ve belirsizliği dikkat çekti. Ayrıca, kadın üyelerin sayısının yetersizliği de ön planda oldu.

Seçim Sürecindeki Zorluklar

Üye ülkeler, Komisyon'daki kendi temsilcileri için istenilen portföyleri belirlemede sıkıntılar yaşadı. Kadın üye talebinin de bu süreci zorlaştırdığı belirtildi.

Alemanno'nun Değerlendirmeleri

AB Hukuku ve Politikaları Profesörü Alberto Alemanno, yeni ekibin çoğunlukla bilinmeyen ulusal siyasetçilerden oluştuğunu belirtti. Dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu olan Kaja Kallas'ın beklenen ataması ise dikkat çekici gelişmeler arasında yer aldı.

Yeni Atamalar ve Görevler

Teresa Ribera: Temiz ve Adil Dönüşümden sorumlu üye (İspanya)

Temiz ve Adil Dönüşümden sorumlu üye (İspanya) Stephane Sejourne: Refah ve Sanayi Stratejisi (Fransa)

Refah ve Sanayi Stratejisi (Fransa) Dubravka Suica: Akdenizden sorumlu üye

Akdenizden sorumlu üye Andrius Kubilius: Savunma ve Uzayın yönetimi (Litvanya)

Savunma ve Uzayın yönetimi (Litvanya) Maria Luis Albuquerque: Finans, Tasarruf ve Yatırımlar (Portekiz)

Yıl Sonunda Göreve Başlama Beklentisi

Yeni Komisyon'un, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu alarak yıl sonu itibarıyla göreve başlaması bekleniyor.

Bu süreçte eleştirilen "cinsiyet dengesi" ise, Komisyon’da toplamda sadece 11 kadın üyenin yer almasıyla gündeme geldi. Von der Leyen öncülüğündeki yeni ekip, Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek kararları alacak, ancak bu başlangıç, pek çok gözlemci tarafından eleştirilere maruz kalacak gibi görünüyor.