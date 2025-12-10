DOLAR
Uşak Kızılcasöğüt Kavşağı'nda Kaza: Yaşlı Çift Yaşamını Yitirdi

Uşak Kızılcasöğüt kavşağında iki otomobil çarpıştı; sürücü İbrahim Özçakır ve eşi Nazife Özçakır yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:37
Denizli-Uşak kara yolunda çarpışma

Kaza, Denizli-Uşak kara yolu Kızılcasöğüt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli’den Uşak il merkezi istikametine seyir halinde olan M.V. (25) idaresindeki 20 AJF 138 plakalı otomobil ile İbrahim Özçakır (80) yönetimindeki 64 AH 815 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki değerlendirmesinde, 64 AH 815 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Özçakırın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçtaki eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralı olarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazife Özçakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İbrahim Özçakır'ın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

