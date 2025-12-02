Uşak'ta Okul Servisleri ve Çevrelerinde Sıkı Denetim: 1-30 Ekim'de 3 bin 685 Sorgu

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri 1-30 Ekim arasında 633 okul çevresi ve 338 servis aracını denetledi; toplam 3 bin 685 kişi sorgulandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:12
Uşak'ta Okul Servisleri ve Çevrelerinde Sıkı Denetim: 1-30 Ekim'de 3 bin 685 Sorgu

Uşak'ta okul servisleri ve çevrelerinde sıkı denetim

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 1 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında okul çevreleri ve okul servislerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetim rakamları ve kapsam

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplam 348 ekip ve bin 17 personel görev aldı. Bu kapsamda 633 okul çevresi, 506 umuma açık yer ve 338 okul servis aracı denetlendi.

Okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 3 bin 685 kişi hakkında sorgulama yapıldı.

Valilikten açıklama

Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda ise; "Emniyet ve jandarma ekiplerimizin, faaliyetlerinde güvenlik ve güvenli eğitim ortamının sürdürülmesi amacıyla okul servislerinde ve okul çevrelerinde denetimleri aralıksız devam edecek."

UŞAK’TA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİ İLE SERVİSLERE YÖNELİK DENETİM...

UŞAK’TA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİ İLE SERVİSLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ONLARCA ŞÜPHELİ ŞAHISLA İLGİLİ SORGU YAPILDI.

UŞAK’TA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİ İLE SERVİSLERE YÖNELİK DENETİM...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Down Sendromlu Ezgi’nin Düğün Hayali Gerçekleşti — Polis Konvoyuyla Unutulmaz Anlar
2
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
3
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
4
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
5
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
6
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
7
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?