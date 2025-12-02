Uşak'ta Okul Servisleri ve Çevrelerinde Sıkı Denetim: 1-30 Ekim'de 3 bin 685 Sorgu

Uşak'ta okul servisleri ve çevrelerinde sıkı denetim

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 1 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında okul çevreleri ve okul servislerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetim rakamları ve kapsam

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplam 348 ekip ve bin 17 personel görev aldı. Bu kapsamda 633 okul çevresi, 506 umuma açık yer ve 338 okul servis aracı denetlendi.

Okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 3 bin 685 kişi hakkında sorgulama yapıldı.

Valilikten açıklama

Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda ise; "Emniyet ve jandarma ekiplerimizin, faaliyetlerinde güvenlik ve güvenli eğitim ortamının sürdürülmesi amacıyla okul servislerinde ve okul çevrelerinde denetimleri aralıksız devam edecek."

