Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:07
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 64 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler arasında L.Y, G.S, E.K ve C.G. yer aldı.

Gözaltına alınan bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli işlemler sonucunda, C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli tutuklandı.

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