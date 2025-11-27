USCIS Afgan Uyruklu Göçmenlik Başvurularını Süresiz Askıya Aldı

USCIS, Beyaz Saray yakınlarındaki saldırı sonrası Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularını güvenlik soruşturmaları yeniden gözden geçirilene kadar süresiz askıya aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:37
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, Afgan uyruklu kişilere ait tüm göçmenlik başvurularının işleme alınmasını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

USCIS'in açıklaması

USCIS açıklamasında, "Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı. Kurum ayrıca, ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS’in odak noktası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Olayın seyri

Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik silahlı saldırının yankıları sürüyor. Saldırı şüphelisinin Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesinin ardından kararın alındığı belirtildi.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı konuşmada şüphelinin Afgan uyruklu olduğunu doğruladı ve olaydan önceki döneme ilişkin suçlamalarda bulundu. Trump, "Saldırgan, Dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021’de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" dedi.

Trump ayrıca, Biden döneminde Afganistan’dan ülkeye giren her yabancının yeniden incelemeye alınması gerektiğini savunarak şunları ekledi: "Ve buraya ait olmayan veya ülkemize hiçbir fayda sağlamayan diğer tüm yabancıların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıyız. Ülkemizi sevmiyorlarsa onları istemiyoruz. Amerika terör karşısında asla eğilmeyecek ve asla boyun eğmeyecek."

