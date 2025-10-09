Üsküdar Belediyesi 2026 bütçesi 13 milyar lira olarak onaylandı

Üsküdar Belediyesi, 2026 mali yıl bütçesini bir önceki yıla göre 4 milyar lira artışla 13 milyar lira olarak kabul etti. Karar, Üsküdar Belediye Meclisi toplantısında oy çokluğu ile alındı.

Meclis toplantısı ve sunum

Toplantı, 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2026 Yılı Performans Esaslı Bütçe üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Göreve gelirken şeffaflık sözü verdiklerini vurgulayan Dedetaş, Üsküdarlılara seçim öncesi verdikleri vaatlerin %70'ini yerine getirdiklerini belirtti. Belediye çalışanları hakkında da olumlu değerlendirmelerde bulunan Dedetaş, personelin maaşları ve huzuruna ilişkin iddiaları reddetti ve personelin memnuniyetine dikkat çekti. Dedetaş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Geçen meclislerde yine 'Maaşlar ödenemiyor' benzeri söze muhatap olmuştuk. Bir yerden (belediyeye) geliyordum, personel de kapının önünde basın açıklamasına çıkmış. Merak ettim ne açıklıyorlar diye. Personelimiz bu tip karalamalara, 'Bizi rahat bırakın. Biz yönetimimizden çok memnunuz. Maaşlarımızı da alıyoruz. Huzurumuz da yerinde. Yeter ki bizi rahat bırakın.' şeklinde cevap verdi. Onlar kamunun ihtiyaçlarını gideren kıymetli arkadaşlarımız."

Bütçe gelir ve gider kalemleri

Dedetaş, 2026 bütçe gelir sınıflandırmasını şu şekilde açıkladı: Vergi gelirleri 4 milyar 600 milyon lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1 milyar 750 milyon lira, alınan bağış, yardım ve özel gelirler 250 milyon lira, diğer gelirler 3 milyar 800 milyon lira ve sermaye gelirleri 2 milyar 600 milyon lira.

Bütçe giderleri ise şöyle sıralandı: personel giderleri 873 milyon 150 bin lira, SGK prim giderleri 76 milyon lira, mal ve hizmet alımı giderleri 7 milyar 916 milyon 180 bin lira, faiz giderleri 2 milyon lira, cari transferler 638 milyon 270 bin lira, sermaye giderleri 1 milyar 961 milyon 400 bin lira, sermaye transferleri 232 milyon lira, borç verme 1 milyon lira ve yedek ödenekler 1 milyar 300 milyon lira.

Muhalefetten eleştiri: Danışmanlık giderleri ve şeffaflık

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, bütçedeki 1 milyar 300 milyon lira tutarındaki yedek ödenek kalemini şeffaflığa aykırı bulduğunu belirtti. Taylan, belediyede yetkin insan kaynağı bulunduğunu, buna rağmen birçok müdürlüğün bütçesinde "danışmanlık" adı altında yüksek gider kalemleri teklif edildiğini söyleyerek eleştiride bulundu:

"Buradaki arkadaşlarımız belki İstanbul'un hatta Türkiye'nin en nitelikli insan kaynağıdır. Bunca nitelikli insan kaynağına rağmen yüzlerce milyon liranın, danışmanlık hizmeti adı altında harcama kalemi teklif edilmesi personelimize hakarettir."

Taylan, bütçenin bilimsellikten uzak ve plansız olduğunu, belediye hizmetlerinin etkinliğini zedeleyeceğini ve mali bir krize doğru ilerleme riski taşıdığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından 2026 yılı mali bütçesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

