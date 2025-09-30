Üsküdar'da Ahşap Yapıda Yangın: Kur'an Kursundaki Çocuklar Dumandan Etkilendi

Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangında Kur'an kursundaki bazı çocuklar dumandan etkilendi, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:26
Olayın ayrıntıları

Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap yapı, Kur'an kursu olarak kullanılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında dumandan etkilenen bazı çocuklar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Üsküdar'da ahşap bir yapıda çıkan yangında bazı çocuklar dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

