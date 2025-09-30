Üsküdar'da Ahşap Yapıda Yangın: Kur'an Kursundaki Çocuklar Dumandan Etkilendi

Olayın ayrıntıları

Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap yapı, Kur'an kursu olarak kullanılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında dumandan etkilenen bazı çocuklar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

