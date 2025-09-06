Üsküdar'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

İHH, İslami Dayanışma Platformu ve Filistin'e Destek Platformu çağrısıyla bir araya gelindi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İslami Dayanışma Platformu ve Filistin'e Destek Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.

Katılımcılar Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde toplanarak çeşitli pankartlar açtı ve "Katil İsrail Filistin'den defol" ile "Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti" sloganları attı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla grup, Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Filistin Destek Platformu adına basın açıklamasını yapan İsmail İleri, filoya 44 farklı ülkeden katılım olduğunu belirterek, filonun insanlık vicdanının ortak bir yansıması olduğunu vurguladı.

"Bugün bu filoyu korumak, sadece Gazze halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdanını korumaktır. İsrail'in saldırılarına karşı Global Sumud Filosu'nu korumak, bütün hükümetlerin ve uluslararası kurumların görevidir. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in saldırıları ve ablukası karşısındaki etkisizliği artık kabul edilemezdir. Eğer İsrail'in saldırılarının önü alınmazsa çöken Gazze değil, uluslararası hukuk ve küresel düzen olacaktır."

İleri, ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıldönümünde andı ve Gazze'ye güvenli, kesintisiz insani yardım koridoru açılması çağrısını yineledi. İleri, uluslararası toplumu ve tüm hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırdı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Gazze'ye her gemi yola çıktığında İsrail'in kırmızı alarm verdiğini belirtti. Yıldırım, "Bu sefer yeryüzünden o kadar çok insan gemilere bindi ve o kadar çok gemiler alındı ki artık bu ablukanın kalkma kararlılığını bütün insanlık gösteriyor. 'Bizler Müslümanlar olarak bu işin neresindeyiz?' sorusuna ancak şu cevabı veririz: Biz, tam ortasındayız çünkü Türkiye'den yardımlar toplandı ve bu gemiler satın alındı." dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı.

