Üsküdar'da Park Halindeki Hafif Ticari Alev Aldı

Üsküdar Selamiali'de park halindeki 34 KFZ 667 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 21:38
O anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, saat 19.45 sıralarında Selamiali Mahallesi Ekmekçibaşı Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 KFZ 667 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının söndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

