Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Üsküdar'da Trafik Kazası Gerçekleşti

Üsküdar'da meydana gelen bir trafik kazasında, otoyolda bariyerlere çarparak savrulan bir aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Libadiye Kavşağı bağlantı yolu üzerindeki Bulgurlu sapağında gerçekleşti. M.İ.K. idaresindeki 34 KOV 274 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıkarak savruldu.

Yaralı Sürücünün Durumu

Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Sürücünün kazayı hafif yarayla atlattığı için ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.