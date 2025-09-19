Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpışması: Bakanlık'tan Açıklama

Bakanlık, Üsküdar'daki 'Artvin' ile 'Kamil Sayın' çarpışmasında 12 kişinin yaralandığını; can kaybı ve çevre kirliliği olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:32
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpışması: Bakanlık'tan Açıklama

Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpışması: Bakanlık'tan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayın detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde meydana gelen çarpışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Artvin' isimli gemi ile 'Kamil Sayın' isimli yolcu motorunun çarpıştığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bakanlık, olaya müdahale edenlerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları olduğunu duyurdu. Bu botlar ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.

Kurtarma ve sevk işlemleri

Açıklamaya göre, çarpışma sonucunda 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ve diğer tüm yolcular 'Kamil Sayın' yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak tahliye edildi; söz konusu motor, KEGM-3 botunun refakatinde Harem'e yanaştı.

'Artvin' isimli kuru yük gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal ettiriliyor.

Açıklamada son olarak, yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmediği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
Hatayspor 2-2 Boluspor | Almeida: 'Kaybetmiş Gibi Hissediyoruz'
3
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı — 12 Yaralı
4
Rusya: Gazze'de Derhal Ateşkes ve İnsani Yardım Sağlanmalı
5
Macron: Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni Tanıyacak
6
Manipur'da Paramiliter Araca Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı
7
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpışması: Bakanlık'tan Açıklama

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek