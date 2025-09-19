Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpışması: Bakanlık'tan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayın detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde meydana gelen çarpışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Artvin' isimli gemi ile 'Kamil Sayın' isimli yolcu motorunun çarpıştığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bakanlık, olaya müdahale edenlerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları olduğunu duyurdu. Bu botlar ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.

Kurtarma ve sevk işlemleri

Açıklamaya göre, çarpışma sonucunda 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ve diğer tüm yolcular 'Kamil Sayın' yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak tahliye edildi; söz konusu motor, KEGM-3 botunun refakatinde Harem'e yanaştı.

'Artvin' isimli kuru yük gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal ettiriliyor.

Açıklamada son olarak, yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmediği vurgulandı.